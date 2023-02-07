Новый курс доллара напугал россиян: но часть людей ликует — купили вовремя

Россияне, которые приобрели доллары в прошлом году по низкой цене, сейчас счастливо потирают руки. Ведь американец безудержно стремится ввысь, игнорируя прогнозы некоторых аналитиков о крушении валюты США.

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Последний курс доллара на Мосбирже превысил 71 рубль. Произошло это впервые с 9 января 2023 года. Пока валюта США торгуется на уровне 71,03 рубля. В то же время курс евро снизился до 76,25 рубля.

Отметим, что первый замглавы Минэкономразвития Ильи Торосов ранее заявлял, что министерство ожидает от доллара в 2023 году в среднем курс в 70 рублей. Вероятно также достижение цифры в 72 рубля.

Источник: «Известия»