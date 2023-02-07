Какой крем эксперты признали лучшим на российском рынке: питательный, для зимы, недорогой

Эксперты «МаркиКачества» проверили качество питательных кремов для зимы, которые реализуются на территории России, и выявили лучшие из них.

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На первое место исследователи поставили L'Oreal Paris «Роскошь питания», который производится в России, хоть и имеет французские корни. Стоит такой продукт достаточно бюджетно — около 800 рублей. Упаковка средства содержит информацию о выравнивании тона кожи и снятии усталости.

На втором месте — французский крем AVENE Revitalizing Nourishing Cream, его можно приобрести примерно за 3 тысячи рублей в России. Средство предназначено для ухода за сухой и тусклой кожей лица.

На третьем — российский «Кора Крем антистресс» за 500 рублей. Средство предназначено для восстановления кожи после негативного влияния холода и ветра.

Источник: markakachestva.ru