Женщины с этими именами добиваются всего, чего хотят: в них заложен код силы, денег и любви

Имя несет в себе особую энергию и программу будущего. Родители, давая ребенку имя, программируют его либо на успех, либо на вечные мытарства.

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Среди женщин встречаются особенно сильные представительницы слабого пола, которые добиваются всего, чего хотят. А все из-за имен, которые несут в себе энергию достижения цели.

Такой силой обладает имя Виктория, которое само по себе говорит о победе. Преодолевая препятствия и врагов, Виктория уверенно достигает желаемого.

Ольга кому-то может показаться слишком чувствительной, ведь она нередко плачет, расстроившись. Но это лишь защитная реакция, которая спасает ее от боли. После слез, она встанет, отряхнется и спокойно пойдет дальше к своей мечте.

Мария обладает сильной энергией матери. Ее хватит, чтобы добиться своего и подмять под себя всех друзей и врагов.

Алина достигает всего желаемого за счет своей женственной энергии, окутывая приятными эмоциями, она незаметно превращает вас в своих партнеров, которые будут преданы ей всю жизнь.

Источник: thevoicemag.ru.