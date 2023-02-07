Настоящая отрава: назван самый опасный майонез – яд, а не еда

Майонез, продающийся в магазинах, продукт, прямо скажем, неполезный. Но обращая внимание на важные детали при выборе этого ингредиента для салатов, можно обезопасить себя и своих близких от плачевных последствий.

Какой же майонез может считаться качественным и не окажется отравой. Опасен майонез, в составе которого содержатся эмульгаторы, крахмал и глутамат натрия. Откажитесь от покупки, если на упаковке указано, что в майонез добавлено кукурузное или пальмовое масло. Обратите внимание еще и на жирность – она должна быть не ниже 55%.

Опасен майонез, содержащий ГМО, усилители вкуса, подсластители, ароматизаторы и особенно красители на синтетической основе. Лучше выбирать майонез, сделанный на оливковом масле.

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