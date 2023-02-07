Какая белорусская косметика действительно качественная: показан список самой эффективной

Белорусская косметика все больше завоевывает сердца российских потребительниц. Не удивительно, ведь производители из соседней страны придерживаются старых добрых принципов, знакомых многим с советских времен. При этом цены средств из Белоруссии радует своей доступностью.
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Эксперты «МаркиКачества» проверили белорусскую косметику на качество и выявили самые лучшие и эффективные средства. Все их можно приобрести на территории России.
Белорусская линия косметики Liv Delano вошла в топ лучших благодаря натуральности состава. В средствах вы не найдете парабенов и минеральных масел.
Бренд «Белита-Витэкс» был отмечен экспертами, как имеющий лучший ассортимент. Одним из наиболее популярных продуктов является гипсовая моделирующая термо-маска для лица, шеи и декольте из серии «Professional Face Care».
Средства Modum получили высокую оценку экспертов за большой набор действительно эффективных средств.
Источник: rsute.ru.