Какая белорусская косметика действительно качественная: показан список самой эффективной

Какая белорусская косметика действительно качественная: показан список самой эффективной

Белорусская косметика полюбилась россиянкам. Фото: Global Look Press

Рейтинг составили эксперты на основании отзывов покупателей.

Белорусская косметика все больше завоевывает сердца российских потребительниц. Не удивительно, ведь производители из соседней страны придерживаются старых добрых принципов, знакомых многим с советских времен. При этом цены средств из Белоруссии радует своей доступностью.

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Эксперты «МаркиКачества» проверили белорусскую косметику на качество и выявили самые лучшие и эффективные средства. Все их можно приобрести на территории России.

Белорусская линия косметики Liv Delano вошла в топ лучших благодаря натуральности состава. В средствах вы не найдете парабенов и минеральных масел.

Бренд «Белита-Витэкс» был отмечен экспертами, как имеющий лучший ассортимент. Одним из наиболее популярных продуктов является гипсовая моделирующая термо-маска для лица, шеи и декольте из серии «Professional Face Care».

Средства Modum получили высокую оценку экспертов за большой набор действительно эффективных средств.

Источник: rsute.ru.

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