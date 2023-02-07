Какая белорусская косметика действительно качественная: показан список самой эффективной

Белорусская косметика все больше завоевывает сердца российских потребительниц. Не удивительно, ведь производители из соседней страны придерживаются старых добрых принципов, знакомых многим с советских времен. При этом цены средств из Белоруссии радует своей доступностью.

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Эксперты «МаркиКачества» проверили белорусскую косметику на качество и выявили самые лучшие и эффективные средства. Все их можно приобрести на территории России.