Доллар будет растоптан: уже скоро грозит полное сокрушение и нуль значимости

Бизнес-консультант Дарья Григорян рассказала изданию «А теперь внимание!», что в настоящее время на финансовом рынке происходит исторический переворот. Рубль все больше упрочняет свои позиции, а доллар теряет их.
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Эксперт предрекла серьезные изменения в мировой экономике с марта по июнь 2023 года. В данный период мы будем наблюдать сильные валютные скачки.
Григорян не исключает, что уже в это время рубль сменит доллар на его лидирующей позиции.