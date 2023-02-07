Доллар будет растоптан: уже скоро грозит полное сокрушение и нуль значимости

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Эксперт предрекла серьезные изменения в мировой экономике с марта по июнь 2023 года. В данный период мы будем наблюдать сильные валютные скачки.

Григорян не исключает, что уже в это время рубль сменит доллар на его лидирующей позиции.