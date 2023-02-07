Не живете в квартире – отдайте ее! С 1 марта у россиян массово отнимут жилье

Не живете в квартире – отдайте ее! С 1 марта у россиян массово отнимут жилье

У россиян смогут отобрать жилье. Фото: Global Look Press

Решается вопрос об уехавших гражданах.

В течение 2022-2023 годов из России уезжали граждане в поисках более спокойной жизни. Вместе с тем, их квартиры и дома оставались в запустении.

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Сейчас правительство решает данный вопрос, рассматривая вариант отъема квадратных метров у населения в случае невозвращения в родное отечество.

Как пишет akket.com, если данный законопроект будет одобрен, уже с 1 марта россияне, покинувшие страну, могут лишиться своего пустующего зря жилья.

Впрочем, у них есть выбор – вернуться домой и сохранить свою недвижимость.

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