Эксперты назвали лучшие питательные кремы: от 300 рублей, есть российский бренд

В итоге были составлены рейтинги бюджетных средств – до 300 рублей, средней ценовой категории – до 1000 рублей, а также люксовых продуктов – от 5000 рублей.

Лучшим среди бюджетных потребители назвали Nivea Creme производства Германии.

Лучшим в среднем сегменте – Kora «Крем вечерний питательный» производства России.

Лучшим в люксовой нише - Christina MUSE NOURISHING CREAM производства Израиля.

Источник: markakachestva.ru.