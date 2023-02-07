Эксперты назвали лучшие питательные кремы: от 300 рублей, есть российский бренд

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование питательных кремов, которые продаются на российском рынке. И определили самые эффективные и приятные в использовании. Оценки средствам давали реальные пользователи.
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В итоге были составлены рейтинги бюджетных средств – до 300 рублей, средней ценовой категории – до 1000 рублей, а также люксовых продуктов – от 5000 рублей.
Лучшим среди бюджетных потребители назвали Nivea Creme производства Германии.
Лучшим в среднем сегменте – Kora «Крем вечерний питательный» производства России.
Лучшим в люксовой нише - Christina MUSE NOURISHING CREAM производства Израиля.
Источник: markakachestva.ru.