По 10 тысяч рублей переведут россиянам на карты: средства выплачиваются безвозмездно – в феврале

По 10 тысяч рублей переведут россиянам на карты: средства выплачиваются безвозмездно – кому

Деньги. Фото: Global Look Press

Деньги будут поступать через Соцфонд РФ.

Семьи с детьми решили поддержать в России социальными выплатами в размере 8500 рублей – 10000 рублей. Первая цифра – это обязательный минимум, вторая – максимум с учетом районных надбавок.

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Средства поручено направлять через Социальный фонд России, они полагаются родителям детей от полутора лет.

Важное условие – они не должны работать, при этом нетрудоспособность или невозможность совершения трудовой деятельности должны быть официально подтверждены.

Источник: primpress.ru.

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