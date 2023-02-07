По 10 тысяч рублей переведут россиянам на карты: средства выплачиваются безвозмездно – в феврале

Семьи с детьми решили поддержать в России социальными выплатами в размере 8500 рублей – 10000 рублей. Первая цифра – это обязательный минимум, вторая – максимум с учетом районных надбавок.
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Средства поручено направлять через Социальный фонд России, они полагаются родителям детей от полутора лет.
Важное условие – они не должны работать, при этом нетрудоспособность или невозможность совершения трудовой деятельности должны быть официально подтверждены.
Источник: primpress.ru.