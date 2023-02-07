Назван лучший антивозрастной крем для рук: в топ-3 вошел российский продукт за 150 рублей

Второе место досталось российскому крему Natura Siberica Natura Kamchatka «Омолаживающий», который можно купить в отечественных магазинах рублей за 150.

Третью позицию занял корейский крем TONY MOLY Red Apple за 600 рублей.

Как видим ,российский крем отлично конкурирует с импортными наименованиями не только в цене, но и в качестве.

Источник: rsute.ru.