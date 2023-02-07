Женщинам с какими именами предначертано счастье: долголетие, любовь, умиротворение

Называем три женских имени, в которых кодом вписано счастье, тепло и мирная длительная жизнь.

Анастасия – это та, что не стареет умом и душой. Она до старости трепетно относится к жизни, людям, природе и в благодарность за это вселенная дарит ей удачу.

Надежда – воплощение позитива и миролюбия. С оптимизмом ей легко идти по жизни и не реагировать на временные трудности.

Ольга – та, что отличается добротой и самоотверженностью. Люди обожают ее за большое сердце и откликаются ей тем же.

Источник: horoscopes.rambler.ru.