Женщинам с какими именами предначертано счастье: долголетие, любовь, умиротворение

Имя дает человеку не только звуковое отличие от других, но и свою судьбу. Иногда стоит подобрать правильное имя ребенку, чтобы его путь стал более счастливым и долгим, чем у других.
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Называем три женских имени, в которых кодом вписано счастье, тепло и мирная длительная жизнь.
Анастасия – это та, что не стареет умом и душой. Она до старости трепетно относится к жизни, людям, природе и в благодарность за это вселенная дарит ей удачу.
Надежда – воплощение позитива и миролюбия. С оптимизмом ей легко идти по жизни и не реагировать на временные трудности.
Ольга – та, что отличается добротой и самоотверженностью. Люди обожают ее за большое сердце и откликаются ей тем же.
Источник: horoscopes.rambler.ru.