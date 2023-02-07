Указ вступил в силу – начнут платить на 2 тысячи больше: россиян обрадовали приятной денежной надбавкой

В России существуют выплаты для разных категорий граждан. Деньги от государства получают как пожилые люди, так и семьи с детьми, беременные женщины. На этот раз россиянам сообщили приятные новости, которые связаны с выплатами. Социальные пособия, выплачиваемые при рождении детей, проиндексировали в ХМАО.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой, детские пособия были проиндексированы. Теперь выплачивается не 20 тысяч рублей, а – 22 тысячи.
«Также увеличивается размер материнского капитала: на первого ребенка до 586,9 тысяч рублей, на второго и последующих детей — до 775,6 тысяч рублей», — рассказала Пономарева, сообщает URA.RU.