Указ вступил в силу – начнут платить на 2 тысячи больше: россиян обрадовали приятной денежной надбавкой

В России существуют выплаты для разных категорий граждан. Деньги от государства получают как пожилые люди, так и семьи с детьми, беременные женщины. На этот раз россиянам сообщили приятные новости, которые связаны с выплатами. Социальные пособия, выплачиваемые при рождении детей, проиндексировали в ХМАО.