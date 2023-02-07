Аномальные показатели: москвичей напугали высоким атмосферным давлением

Зимняя Москва

Зимняя Москва. Фото: Global Look Press

В среду, 8 февраля, показатели давления будут рекордными для этой даты.

На этой неделе москвичей ожидает аномально высокое атмосферное давление. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, - это, конечно, является аномальным процессом», - уточнила метеоролог, сообщает «Москва 24».

Так, 8 февраля, показатель остановится на отметке 769 миллиметров ртутного столба - значения будут рекордными для этой даты. В целом атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров ртутного столба в феврале, объяснила Позднякова.

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Начиная с четверга, 9 февраля, давление начнет медленно опускаться. При этом все равно будет выше климатической нормы.

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