Аномальные показатели: москвичей напугали высоким атмосферным давлением

На этой неделе москвичей ожидает аномально высокое атмосферное давление. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, - это, конечно, является аномальным процессом», - уточнила метеоролог, сообщает «Москва 24».
Так, 8 февраля, показатель остановится на отметке 769 миллиметров ртутного столба - значения будут рекордными для этой даты. В целом атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров ртутного столба в феврале, объяснила Позднякова.
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Начиная с четверга, 9 февраля, давление начнет медленно опускаться. При этом все равно будет выше климатической нормы.