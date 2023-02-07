Аномальные показатели: москвичей напугали высоким атмосферным давлением

Так, 8 февраля, показатель остановится на отметке 769 миллиметров ртутного столба - значения будут рекордными для этой даты. В целом атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров ртутного столба в феврале, объяснила Позднякова.

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Начиная с четверга, 9 февраля, давление начнет медленно опускаться. При этом все равно будет выше климатической нормы.