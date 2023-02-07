Удивительное открытие: ученые выявили новый тип льда

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Кембриджского университета выявили новый тип льда. Специалисты пришли к выводу, что он больше напоминает жидкую воду, чем другие известные виды льда.

Во время исследования специалисты использовали процесс шарового измельчения, который подразумевал встряхивание обычного льда вместе со стальными шариками в банке, охлажденной до минус 200 градусов по Цельсию. Открытие ученых описано в статье в журнале Science

В ходе изучения эксперты выявили новую аморфную форму льда. Она имела ту же плотность, что и жидкая вода, но ее состояние при этом напоминало воду в твердой форме. Таким образом, новый тип получил название «аморфный лед средней плотности» (medium-density amorphous ice, MDA). По словам ученых, он напоминает мелкий белый порошок.

Они предположили, что подобный лед может существовать внутри ледяных спутников Солнечной системы, так как приливы от газовых гигантов вроде Юпитера и Сатурна могут оказывать на обычный лед такое же воздействие.

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