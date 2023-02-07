Важна техника: фитнес-инструктор рассказала о тренировках для похудения

Также необходимо обратить внимание на правильное питание. Для успешного похудения нужно сделать выбор в пользу правильных и натуральных продуктов, которые богаты белком, полезными жирами и сложными углеводами.

Специалист посоветовала отказаться от вредных привычек и нормализовать сон и питание, а также начать заниматься медитацией.