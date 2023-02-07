Важна техника: фитнес-инструктор рассказала о тренировках для похудения

Фитнес-инструктор Светлана Минакова рассказала в подробностях о лучшей тренировке для похудения.
«Для начала рекомендуется заниматься всего по два-три раза в неделю не больше часа без учета разминки и растяжки. При этом упражнения важно выполнять с правильной техникой», - уточнила она, передает NVL.
При этом важно после каждой тренировки давать своему организму восстановиться.
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Также необходимо обратить внимание на правильное питание. Для успешного похудения нужно сделать выбор в пользу правильных и натуральных продуктов, которые богаты белком, полезными жирами и сложными углеводами.
Специалист посоветовала отказаться от вредных привычек и нормализовать сон и питание, а также начать заниматься медитацией.