Гарантированно заснете: названы три фрукта для хорошего и качественного сна

Эксперты назвали три фрукта, которые можно включить в свой вечерний рацион. Такой перекус гарантирует вам качественный и полноценный сон.

В первую очередь, вишня. По мнению ученых, употребление вишневого сока без сахара за два часа до сна приведет к быстрому засыпанию, пишет Marie Claire.

В ней есть много триптофана, он способствует выработке гормона мелатонина. А он регулирует циркадный ритм или процесс, отвечающий за цикл сна и бодрствования.