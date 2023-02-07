Гарантированно заснете: названы три фрукта для хорошего и качественного сна

Эксперты назвали три фрукта, которые можно включить в свой вечерний рацион. Такой перекус гарантирует вам качественный и полноценный сон.
В первую очередь, вишня. По мнению ученых, употребление вишневого сока без сахара за два часа до сна приведет к быстрому засыпанию, пишет Marie Claire.
В ней есть много триптофана, он способствует выработке гормона мелатонина. А он регулирует циркадный ритм или процесс, отвечающий за цикл сна и бодрствования.
Можно обратить внимание и на киви. В этом фрукте много серотонина и фолиевой кислоты. Они также способствуют быстрому засыпанию. Дефицит фолиевой кислоты может вызывать бессонницу. Этот витамин важен для синтеза серотонина и дофамина.
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Выяснилось, что банан благотворно сказывается на качестве сна. В нем содержатся магний, белок и витамин В6. Они также способствуют выработке серотонина. которые способствуют выработке серотонина. Как предшественник мелатонина, серотонин помогает регулировать циклы сна и бодрствования организма и внутренние часы.