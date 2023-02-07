Воспаления и сухость: стали известны ошибки, ведущие к появлению прыщей

К появлению прыщей на лице может привести не только неправильное питание или вредные привычки, но и слишком частое умывание. Как заявили врачи-дерматологи Пенелопа Пратсу и Саломе Дхармаши, водные процедуры надо проводить не чаще двух раз в день.
Медики раскрыли еще несколько ухудшающих состояние эпидермиса ошибок в умывании, пишет Daily Mail.
По мнению врачей, не нужно усложнять очищение кожи, следуя советам из соцсетей. Многоступенчатые схемы ухода подходят не для всех типов кожи. Также важно использовать при умывании мягкие средства, а не мыло для рук, которое пересушивает эпидермис.
Также вредно слишком часто скрабировать кожу. По словам дерматологов, злоупотреблять данной процедурой нельзя, потому что содержащиеся в скрабах и гоммажах частицы могут спровоцировать появление высыпаний и обострение акне.
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По словам Пратсу, умываться надо исключительно утром и вечером, чтобы смыть грязь и излишки кожного сала. Иначе можно получить пересушенную, раздраженную кожу с покраснениями. И желательно умываться теплой, а не горячей водой. Но, если вода слишком горячая, она может повредить кожу, вызвать покраснения и пересушить ее.
Кроме того, врачи посоветовали не использовать салфетки для лица в качестве замены умывания. Этот вариант подходит только для снятия макияжа, но не для очищения кожи. Салфетки могут закупорить поры, что в итоге приведет к появлению прыщей.