Воспаления и сухость: стали известны ошибки, ведущие к появлению прыщей

К появлению прыщей на лице может привести не только неправильное питание или вредные привычки, но и слишком частое умывание. Как заявили врачи-дерматологи Пенелопа Пратсу и Саломе Дхармаши, водные процедуры надо проводить не чаще двух раз в день.

Медики раскрыли еще несколько ухудшающих состояние эпидермиса ошибок в умывании, пишет Daily Mail.

По мнению врачей, не нужно усложнять очищение кожи, следуя советам из соцсетей. Многоступенчатые схемы ухода подходят не для всех типов кожи. Также важно использовать при умывании мягкие средства, а не мыло для рук, которое пересушивает эпидермис.

Также вредно слишком часто скрабировать кожу. По словам дерматологов, злоупотреблять данной процедурой нельзя, потому что содержащиеся в скрабах и гоммажах частицы могут спровоцировать появление высыпаний и обострение акне.

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