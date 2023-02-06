Пенсионеры и студенты в группе риска: стало известно о новой схеме мошенничества с «соцвыплатами»

Подобные объявления размещают на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, в магазинах. При сканировании кодов человек попадает в чат-бот в мессенджере. В нем жертве мошенников сообщается о возможности получения выплаты, пишут «Известия».

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В чате для оформления льготы просят предоставить финансовые сведения, которые на самом деле нужны для хищения денег с карты, отметил Зубарев.

По его словам, использование подобных чат-ботов у людей вызывает доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства. И этим фактом активно пользуются злоумышленники.