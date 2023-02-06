Пенсионеры и студенты в группе риска: стало известно о новой схеме мошенничества с «соцвыплатами»

Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с «соцвыплатами». Заместитель председателя Центробанка России Герман Зубарев заявил, что жертвами злоумышленников становятся социально незащищенные граждане, например: студенты, семьи с детьми, пенсионеры.
«Мошенники придумали новую схему обмана с QR: в общественных местах они размещают коды, при переходе по которым гражданам обещают соцвыплаты», - пояснил эксперт.
Таким образом, под предлогом начисления выплат у людей выманивают данные для хищения денег.
Подобные объявления размещают на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, в магазинах. При сканировании кодов человек попадает в чат-бот в мессенджере. В нем жертве мошенников сообщается о возможности получения выплаты, пишут «Известия».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В чате для оформления льготы просят предоставить финансовые сведения, которые на самом деле нужны для хищения денег с карты, отметил Зубарев.
По его словам, использование подобных чат-ботов у людей вызывает доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства. И этим фактом активно пользуются злоумышленники.