Фармацевты бьют тревогу: из аптек пропало важнейшее лекарство для тяжелобольных

Из аптек начал исчезать важный препарат, от которого зависят жизни тысяч людей, страдающих от тяжелого заболевания. Данный препарат всегда было приобрести совсем не просто. Стоимость одного курса лечения достигает 800 тысяч рублей.

Речь идет о сипонимоде - лекарство для пациентов с рассеянным склерозом. Если не принимать эти таблетки, то состояние пациента резко начнет ухудшаться.

Из-за высокой стоимости препарата его импортом занимаются российские власти. Но в последние месяцы количество закупок стало сокращаться.