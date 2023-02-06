Законопроект поддержали: банки могут начать возвращать клиентам украденные деньги

Российские банки могут начать возвращать деньги, которые злоумышленники украли у их клиентов. Зампред Центробанка России Герман Зубарев рассказал, что в Госдуму уже внесли соответствующий законопроект, его поддержали и другие ведомства.

Кроме того, по поводу проекта был достигнут консенсус. В ЦБ рассчитывают, что закон примут в первом чтении.

«Если банк-отправитель платежа получил от нас информацию из базы о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод, то он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в полном объеме в течение 30 дней», - отметил Зубарев в беседе с «Известиями».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При этом банк-получатель получит право на ограничение дистанционного доступа к денежным средствам, если счет внесли в специальную базу, которая собирает информацию о случаях перевода средств без согласия человека.