Роскачество обнаружило лучшие сосиски из натурального мяса: список опубликован

Были проверены сосиски 20 торговых марок. Эксперты попытались выявить действительно ли изделия изготавливают из мяса, заявленного в составе, а также нет ли в них антибиотиков, не заменяют ли мясо соей. Результат впечатлил даже специалистов.

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И одними из топовых были признаны сосиски «Сливочные» торговой марки «Мираторг». Отмечается, что они абсолютно безопасны. В их составе нет консервантов и антибиотиков. А приготовлены они в основном из свинины. А вот примерно 15% в составе этих сосисок занимает мраморная говядина. Результаты исследований опубликованы на сайте Роскачества.