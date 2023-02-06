Под покровом ночи: россиянин попытался похитить тело Ленина из Мавзолея

Позже в отделении полиции задержанный снова подтвердил свои намерения. Однако он так и не смог рассказать, зачем ему понадобилось похищать тело Ленина. Поведения мужчины было неадекватным, поэтому потребовалось «скорая психиатрическая помощь», которая поставила пациенту психиатрический диагноз.

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Отмечается, что задержанным оказался 42-летний сборщик мебели, который живет в Москве. Уже 5 лет он состоит в разводе с женой, с которой растил троих сыновей. Мужчина старался помогать детям, но после развода стал жить у матери и злоупотреблять горячительными напитками. В последнее время у него было туго с работой, поэтому посиделки в компаниях стали занимать его регулярно.

Родные рассказали, он якобы поехал к школьному другу в Пушкино, а уже в 23 часа оказался на Тверской улице, где с кем-то распивал спиртные напитки. А вот что было дальше, мужчина не помнит, пишет «МК».