Под покровом ночи: россиянин попытался похитить тело Ленина из Мавзолея

На Красной площади произошел неожиданный инцидент в ночь с 5 на 6 февраля. Там находится Мавзолей, куда пришел подозрительный мужчина около полуночи. Он попытался проникнуть внутрь, но его сразу задержали блюстители порядка. Сначала россиянин ничего не мог объяснить, а затем признался, что намеревался похитить тело Ленина.
Позже в отделении полиции задержанный снова подтвердил свои намерения. Однако он так и не смог рассказать, зачем ему понадобилось похищать тело Ленина. Поведения мужчины было неадекватным, поэтому потребовалось «скорая психиатрическая помощь», которая поставила пациенту психиатрический диагноз.
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Отмечается, что задержанным оказался 42-летний сборщик мебели, который живет в Москве. Уже 5 лет он состоит в разводе с женой, с которой растил троих сыновей. Мужчина старался помогать детям, но после развода стал жить у матери и злоупотреблять горячительными напитками. В последнее время у него было туго с работой, поэтому посиделки в компаниях стали занимать его регулярно.
Родные рассказали, он якобы поехал к школьному другу в Пушкино, а уже в 23 часа оказался на Тверской улице, где с кем-то распивал спиртные напитки. А вот что было дальше, мужчина не помнит, пишет «МК».