Ждать переворота осталось недолго: как будет вести себя рубль в самое ближайшее время — мороз по коже от прогнозов

Финансисты считают, что в 2023-м году устойчивости американской и европейской валют придется конец. Рубль способен устроить настоящий переворот. И ждать осталось недолго. От таких прогнозов аналитиков, вероятно, на другом континенте у некоторых мороз побежит по коже.
Но, тем не менее, финансисты считают, что есть все основания для оптимизма в части национальной валюты.
С марта по июнь 2023 года, считают эксперты, мировую экономику ждут значительные колебания. Скачки валют в этот период ожидаются особенно сильные.
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«Уже сейчас мы наблюдаем за историческим переворот: доллар теряет позиции и перестает быть резервной мировой валютой. В перспективе эта тенденция сохранится», — отметила бизнес-консультант Дарья Григорян.
По материалам vnimanie.pro.