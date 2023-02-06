Ждать переворота осталось недолго: как будет вести себя рубль в самое ближайшее время — мороз по коже от прогнозов

Финансисты считают, что в 2023-м году устойчивости американской и европейской валют придется конец. Рубль способен устроить настоящий переворот. И ждать осталось недолго. От таких прогнозов аналитиков, вероятно, на другом континенте у некоторых мороз побежит по коже.

Но, тем не менее, финансисты считают, что есть все основания для оптимизма в части национальной валюты.

С марта по июнь 2023 года, считают эксперты, мировую экономику ждут значительные колебания. Скачки валют в этот период ожидаются особенно сильные.

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