Отчаянный рывок: что произошло с долларом к закрытию торгов на бирже — аналитики такого не предсказывали

Стало известно, с какими результатами завершились валютные торги в этот понедельник, 6 февраля, на Московской бирже.
Доллар было попытался сделать отчаянный рывок вперед, но это у него не получилось, американская валюта подросла всего на 35 копеек. А евро и вовсе подешевел. Так что прогнозы финансовых аналитиков пока не оправдываются.
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Курс доллара на 19:00 мск (к закрытию торгов) за день вырос на 35 копеек, до 70,95 рубля, курс юаня не изменился и составил 10,42 рубля, курс евро снизился на 61 копейку, до 76,29 рубля.
По материалам 1prime.ru.