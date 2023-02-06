Отчаянный рывок: что произошло с долларом к закрытию торгов на бирже — аналитики такого не предсказывали

Стало известно, с какими результатами завершились валютные торги в этот понедельник, 6 февраля, на Московской бирже.

Доллар было попытался сделать отчаянный рывок вперед, но это у него не получилось, американская валюта подросла всего на 35 копеек. А евро и вовсе подешевел. Так что прогнозы финансовых аналитиков пока не оправдываются.

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