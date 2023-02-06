Шарахнуло так шарахнуло: что произошло с долларом и евро во время валютных торгов — аналитики в нокауте, их прогнозы прах

Стали известны первые итоги торгов валют на бирже в этот понедельник, 6 февраля.

Национальная валюта продемонстрировала устойчивость. Рубль не дал себя побить ни доллару, ни евро.

По данным на 7 утра, курс доллара вырос сразу на 25 копеек, до 70,85 рубля, но на данный момент вернулся к предыдущему значению — 70,60. Евро упал на 88 копеек, до 76,02 рубля. Юань сохраняет стабильность и находится у уровня закрытия торгов пятницы — 10,38 рубля.

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