Названы лучшие кремы для рук с высокой эффективностью: вас удивит этот список с «Буренкой»

Эксперты «МаркиКачества» составили топ-5 кремов для рук на основание отзывов пользователей. Средства должны отвечать требованиям качества, иметь хороший состав, высокую эффективность, приятную текстуру и аромат.

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Удивительно, но в рейтинг лучших средств вошли вполне бюджетные средства. Самым лучшим эксперты назвали крем «Буренка» для рук, тела и пяточек питательный с фитофлораном, который стоит около 500 рублей за 250 мл (Россия).

Далее идет крем Aravia Professional Hydro Active за 920 рублей (300 мл) с гиалуроновой кислотой. Это тоже российский продукт. Замыкает тройку лидеров отечественный крем «Бархатные ручки комплексный» за 150 рублей.

Источник: markakachestva.ru.