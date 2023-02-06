Какие женские духи притягивают к себе мужчин: считают, что так пахнет сама любовь

Исследователи изучили воздействие различных женских духов на мужчин и пришли к выводу, что больше всего сильной половине человечества нравятся ароматы цветов.
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85% мужчин заявили, что готовы пойти за дамой, подчиняясь природному импульсу, если от нее будет исходить цветочный шлейф.
Совсем ненамного меньше, а именно 81% мужчин, заявили, что не могут пройти мимо женщин, которые используют сладкие духи.
Фруктовые ароматы ценят 78% мужчин. И 73% мужчин обожают запах ванили на женщинах.
Источник: marieclaire.ru.