Какие женские духи притягивают к себе мужчин: считают, что так пахнет сама любовь

Какие женские духи притягивают к себе мужчин: считают, что так пахнет сама любовь

Духи. Фото: Global Look Press

Эксперты провели исследование парфюма.

Исследователи изучили воздействие различных женских духов на мужчин и пришли к выводу, что больше всего сильной половине человечества нравятся ароматы цветов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

85% мужчин заявили, что готовы пойти за дамой, подчиняясь природному импульсу, если от нее будет исходить цветочный шлейф.

Совсем ненамного меньше, а именно 81% мужчин, заявили, что не могут пройти мимо женщин, которые используют сладкие духи.

Фруктовые ароматы ценят 78% мужчин. И 73% мужчин обожают запах ванили на женщинах.

Источник: marieclaire.ru.

Читайте также