Эксперты назвали лучшие белорусские кремы: хороший состав и цены не кусаются

Все больше покупателей предпочитают косметические средства с натуральным составом. Вот и в рейтинге «МаркиКачества» лучшим белорусским брендом, который производит кремы для кожи, лидером стал бренд, делающий ставку на природные ингредиенты.
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Белорусская линия косметики Liv Delano была названа лучшей за состав и эффективность, которую отметили пользователи. В средствах вы не найдете парабенов и минеральных масел.
Кроме того, кремы и другие продукты марки обладают невысокой стоимостью, что крайне важно на сегодняшний момент.
Источник: rsute.ru