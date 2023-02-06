Эксперты назвали лучшие белорусские кремы: хороший состав и цены не кусаются

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Белорусская линия косметики Liv Delano была названа лучшей за состав и эффективность, которую отметили пользователи. В средствах вы не найдете парабенов и минеральных масел.

Кроме того, кремы и другие продукты марки обладают невысокой стоимостью, что крайне важно на сегодняшний момент.

Источник: rsute.ru