Какие сыры опасны для здоровья — названы главные антилидеры

Специалисты говорят, что в сыре содержится много жиров. Среди них есть полезные. Но при поедании этого продукта все равно нужно знать меру, иначе можно навредить организму.

Журналисты программы «Живая еда» сдали на экспертизу несколько видов сыров. Выяснилось, что самым вредным оказался чечил. На 100 граммов в нем полчайной ложки соли.

На втором месте расположились сыры с голубой плесенью. Из-за обилия соли они могут нести гипертонию, проблемы с почками, повышение тревожности.

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