Лучшие женские духи с фруктовыми нотками: топ-3 парфюма, который манит мужчин

Эксперты назвали лучший женский парфюм с фруктовым ароматом. На первое место они поставили Taj Sunset, Escada с тропическим шлейфом. На второе — Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain с ароматом сада после дождя, на третье — Eau d’Hadrien, Annick Goutal, этот парфюм пахнет свежим лимоном.

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Отметим, что фруктовые ароматы любят не только женщины, но и мужчины. Больше 80% представителей сильной половины человечества признались, что их манит к дамам, которые использовали такой парфюм.

Он навевает им приятные мысли о свежести, природности, натуральности и молодости. Кроме того, некоторые запахи довольно аппетитны, и эта приятная аура подсознательно переносится мужчинами на женщин.

Источник: samyiluchshiy.ru