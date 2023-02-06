Доллар достиг своего предельного максимума! Торги на мосбирже принесли сокрушительные цифры

Торги на Московской бирже принесли не лучшие новости для рубля — доллар опять подскочил ввысь, обескуражив россиян до предела.
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Американская валюта продавалась по 70,85 рубля, европейская — по 76,8 рубля, китайская — по 10,41 рубля.
Таким образом доллар поднялся на 25 копеек, евро просел на 12 копеек, а юань сохранил свои позиции.
Отметим, что ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов озвучивал прогнозы от министерства по поведению доллара на российском рынке. Ожидалось, что в среднем валюта поднимется до 70 рублей в 2023 году. Сейчас торги принесли большую цифру.
По материалам: «Известия», sportkp.ru