Доллар достиг своего предельного максимума! Торги на мосбирже принесли сокрушительные цифры

Торги на Московской бирже принесли не лучшие новости для рубля — доллар опять подскочил ввысь, обескуражив россиян до предела.

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Американская валюта продавалась по 70,85 рубля, европейская — по 76,8 рубля, китайская — по 10,41 рубля.

Таким образом доллар поднялся на 25 копеек, евро просел на 12 копеек, а юань сохранил свои позиции.