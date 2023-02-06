Не юань! Названа валюта, которая скинет доллар и евро с трона

Аналитики считают, что эпоха доллара и евро подходит к концу. Все больше страны смотрят в сторону Востока, а это значит, что западный мир угаснет — это неизбежно.

Обозреватель Bloomberg Маркус Эшуорт уверен, что скоро может взлететь в цене южноамериканская общая валюта с рабочим названием «сур». Именно эти деньги в ближайшее время будут использовать в торговле Бразилия и Аргентина.

Если сделки пройдут удачно, то валюту выведут на мировой уровень. А это сильно пошатнет и без того слабый американский «зеленый».

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