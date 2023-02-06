Назвали лучшие кремы для зимы: топ-3 самых эффективных в холода

И самым эффективным в линии защитных кремов был признан La Roche-Posay Toleriane Sensitive Riche. Средство стоит около 1 тысячи рублей, производится во Франции. Хорошо справляется с чувствительной кожей.

Самым лучшим в линии питательных кремов эксперты назвали L'Oreal Paris «Роскошь питания», который продается примерно за 800 рублей. Французский бренд, но производится средство в России. На упаковке написано, что этот крем хорошо снимает признаки усталости кожи.

Лидером детской зимней линейки стал Bebble Wind & Weather, который стоит около 200 рублей и производится в Болгарии. Эксперты отметили его гипоаллергенность.

Источник: markakachestva.ru.