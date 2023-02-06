Доллар будет уничтожен: раскрыта причина падения курса, про которую никто не знал

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Дело в том, что у доллара появился серьезный конкурент, о котором мало кто вообще пока догадывается. И это не китайский юань, это южноамериканская общая валюта с рабочим названием «сур» (юг).

Ее сейчас активно продвигают и намерены использовать в торговых отношениях между Бразилией и Аргентиной. Планируется, что другие южноамериканские страны присоединятся к применению «сура», что может значительно пошатнуть позиции доллара.

Источник: inosmi.ru.