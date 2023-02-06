Женщины с этими именами – самые желанные для мужчин: видят в них источник силы и любовь

Существует мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Согласно данной теории обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие сочетания гласных, воспринимаются мужчинами как привлекательные.
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В России был составлен рейтинг самых привлекательных женских имен. Социологи опросили мужчин, выясняя, какие имена прекрасной половины человечества им кажутся наиболее привлекательными.
В итоге в лидерах рейтинга оказались Екатерина, Анастасия и Виктория. Также в десятку самых привлекательных женских имен вошли: Мария, Елена, Наталья, Татьяна, Валентина, Ксения и Ирина.
Источник: marieclaire.ru.