Женщины с этими именами – самые желанные для мужчин: видят в них источник силы и любовь

Женщины с этими именами – самые желанные для мужчин: видят в них источник силы и любовь

Влюбленные. Фото: Global Look Press

Сочетание звуков ласкает слух сильной половины человечества.

Существует мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Согласно данной теории обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие сочетания гласных, воспринимаются мужчинами как привлекательные.

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В России был составлен рейтинг самых привлекательных женских имен. Социологи опросили мужчин, выясняя, какие имена прекрасной половины человечества им кажутся наиболее привлекательными.

В итоге в лидерах рейтинга оказались Екатерина, Анастасия и Виктория. Также в десятку самых привлекательных женских имен вошли: Мария, Елена, Наталья, Татьяна, Валентина, Ксения и Ирина.

Источник: marieclaire.ru.

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