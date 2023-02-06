«Следуйте интуиции»: к чему готовиться 6 февраля, срочно сообщила Володина

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина не оставила подписчиков без гороскопа на новую неделю. Эксперт по звездам 6 февраля раскрыла, на что важно обратить внимание, и срочно дала совет, как добиться успеха в переговорах, если они предстоят.

«Сегодня услышать собеседника важнее, чем высказаться. Если же от презентации не отвертеться, делайте акцент на образы, опишите ваш продукт или вопрос не прямо, а через историю, притчу, мудборд.

В переговорах следуйте интуиции, а не логике. Чувствуете, что какая-то тема вырастает незапланированно? Доверьтесь течению и идите в нее», - советует астролог.

Также помощь могут оказать заметки из прошлого – вернитесь к тому, что брали себе на заметку в декабре прошлого года.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»