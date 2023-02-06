Раскрыт секрет идеальной яичницы: вы удивитесь, что это так легко!

Яичницу на завтрак ежедневно едят миллионы россиян. И каждая хозяйка знает свой рецепт приготовления этого вкусного и полезного блюда. Однако, есть один универсальный секрет, который позволяет любую яичницу сделать идеальной. И многие даже не подозревают, что это настолько легко!

Так вот ваша яичница всегда будет безупречной, с пышным белком и желтком всмятку, если от начала и до конца ее приготовление вести на слабом огне.

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По материалам Pensnews