Доллар разбил иллюзии россиян! Цифры от министерства вызвали оторопь – курс убийственный

Давно курс доллара не вызывал такого интереса к себе со стороны россиян. Граждане давно приучились хранить часть сбережений в американской валюте, поэтому качели с его курсом вызывают у соотечественников эмоции.
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Многие теряются в догадках, чего же ждать дальше – повышения или понижения курса доллара. Минэкономразвития РФ решило внести ясность и озвучить свою версию по дальнейшему поведению американской валюты. Не исключено, что эти официальные цифры вызовут кое у кого оторопь.
По словам первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, министерство ожидает курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля.
Источник: «Известия».