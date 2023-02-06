Доллар разбил иллюзии россиян! Цифры от министерства вызвали оторопь – курс убийственный

Многие теряются в догадках, чего же ждать дальше – повышения или понижения курса доллара. Минэкономразвития РФ решило внести ясность и озвучить свою версию по дальнейшему поведению американской валюты. Не исключено, что эти официальные цифры вызовут кое у кого оторопь.

По словам первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, министерство ожидает курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля.

Источник: «Известия».