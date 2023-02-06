Уже к концу этой недели: доллар преподнесет сюрприз - финансист

Первая неделя февраля для доллара стала обнадеживающей. Валюта укрепилась и выросла до 70,6 рубля за единицу. Тенденция сохранится и во вторую семидневку месяца. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Причем, рост окажется внушительным. По словам эксперта, уже к пятнице, 10 февраля, «американец» будет стоить 71,5 рубля.

Такой поворот связан с падением стоимости нефти на рынке и предстоящим новым пакетом санкций в адрес России со стороны Европы.

По материалам сайта Prime

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