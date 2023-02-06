Это уничтожает деньги: какое важное заявление ждать владельцам банковских карт с 7 февраля

Важное государственное заявление с 7 февраля стоит ждать в новостях владельцам банковских карточек в России, а также тем, кто имеет денежные накопления в наличности.
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Именно после вторника Росстат должен выдать официальные цифры по инфляции в стране за период с 31 января по 6 февраля. И каждый раз, когда организация это делает, она получает ошеломляющий эффект. Ведь никто не любит, когда их деньги теряют свою ценность, по сути, уничтожаются.
Увы, но скорее всего, соотечественников будет ждать новое разочарование, поскольку пока уровень инфляции в государстве идет только на повышение.
Так в период с 24 по 30 января инфляция составила 0,21 процента после 0,14 процента с 17 по 23 января. Вероятнее всего, новые цифры от Росстата вновь увеличатся.
Фото: primpress.ru.