Это уничтожает деньги: какое важное заявление ждать владельцам банковских карт с 7 февраля

Важное государственное заявление с 7 февраля стоит ждать в новостях владельцам банковских карточек в России, а также тем, кто имеет денежные накопления в наличности.

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Именно после вторника Росстат должен выдать официальные цифры по инфляции в стране за период с 31 января по 6 февраля. И каждый раз, когда организация это делает, она получает ошеломляющий эффект. Ведь никто не любит, когда их деньги теряют свою ценность, по сути, уничтожаются.