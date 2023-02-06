«Направьте все силы!»: что произойдет 7 февраля, сообщил Глоба - касается каждого

Новая неделя с 6 по 12 февраля потребует от людей работоспособности и усердия. Астролог Богдан Глоба у себя в Telegram рассказал, какие именно действия следует предпринять в тот или иной день, чтобы он сложился благополучно. И 7 февраля, во вторник, стоит как следует поработать – звезды благоволят.

«Вторник прекрасно подойдет для взаимодействия с официальными структурами, переговоров и всестороннего аудита. Направьте все силы на работу! Доверьтесь логике и не упускайте мелочей», - советует на этот день Глоба-младший.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»