Обувь от неприятного запаха спасет копеечное средство из аптеки: пара капель - и проблемы нет

Неприятно пахнуть обувь может начать в самый неподходящий, а главное, неожиданный момент. Поэтому специалисты советуют брать на работу сменную пару, а также стараться чередовать изо дня в день разные виды обуви. Кроме того, считается, что только натуральные материалы – залог здоровых ног.

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Тем не менее, все это не является гарантией, что в любимой обуви не поселится неприятный запах. И вдвойне обиднее, когда душок вынуждает выкидывать пару на помойку.

Но портал Pensnews рекомендует не торопиться прощаться с обувью, если возникла проблема с запахом, а побороться за нее простым и удобным способом. Причем, обойдется он в сущие копейки.

Возьмите перекись водорода и распылите ее на стельки при помощи пульверизатора, предварительно вынув их из обуви. Внутри сапог тоже оросите жидкостью. И дайте паре хорошенько просохнуть. Неприятный запах улетучится.