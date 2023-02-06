Люди уже рванули к прилавкам, чтобы закупиться: эти продукты сильно подорожают совсем скоро - эксперт

В связи с недавним скачком цен на овощи эксперты заговорили о ближайшем подорожании на другую категорию товаров. Непростая мировая обстановка вскоре скажется на стоимости хлеба, масла и сахара. Люди уже начали думать, как бы впрок закупиться этими продуктами.

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Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Анна Вовк объяснила, о каких именно товарах идет речь. И из-за чего, на самом деле, ожидается инфляция.

«В связи с событиями, которые происходят в мире, вероятно, мы будем поддерживать другие страны поставками продовольствия. Будем делиться, например, с Африкой. Такие действия могут отразиться на ценах на внутреннем рынке. Первый эшелон продуктов в дешевых магазинах, батон белого хлеба или литр самого обычного масла, не станут дороже. Но чуть более усложненные продукты — багет, масло первого отжима, нерафинированный сахар — подорожают. Рост цен составит не менее 20%», - объяснила эксперт сайту mk.ru.

С Вовк солидарен и экономист Николаев. Его опасения связаны с плодоовощной продукцией. Если тенденция с подорожанием на овощи сохранится, то в целом подхлестнет высокую инфляцию.