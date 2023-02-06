Глоба предупредил о рисках потерять деньги: «Не для финансовых вложений»

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Начало недели будет опасным для кошелька.

Вторая неделя февраля, как сообщает астролог Богдан Глоба, станет, по аналогии с первой, достаточно взрывной событийно. В начале и в конце семидневки стоит держать голову в руках и не поддаваться на панике.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

6 февраля есть риск потерять деньги. Поэтому нужно семь раз взвесить решение о покупках или вложениях.

«Понедельник удачен для интеллектуального труда и планирования, но не для заключения сделок и финансовых вложений. Может вогнать в непредвиденные расходы», - предупреждает Глоба-младший подписчиков.

Читайте также