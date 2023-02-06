Глоба предупредил о рисках потерять деньги: «Не для финансовых вложений»

Вторая неделя февраля, как сообщает астролог Богдан Глоба, станет, по аналогии с первой, достаточно взрывной событийно. В начале и в конце семидневки стоит держать голову в руках и не поддаваться на панике.

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6 февраля есть риск потерять деньги. Поэтому нужно семь раз взвесить решение о покупках или вложениях.