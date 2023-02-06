«Нет ничего хуже»: Глоба дал срочный прогноз на новую неделю февраля – не уподобляйтесь толпе!

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, дал срочный прогноз на новую неделю февраля, с 6 по 12 числа.

«Начало и конец недели взрывные как энергетически, так и событийно. Здесь необходимо держать голову в руках и не забывать об индивидуализме. Нет ничего хуже, чем в критических ситуациях уподобляться толпе», - предупредил астролог.

В это особенное время в рабочих вопросах следует опираться лишь на холодный расчет и партнеров, не витающих в облаках. А от смелых идей лучше пока отказаться, не гнаться сразу за двумя зайцами, советует Глоба-младший. На личном фронте лучше взять паузу, если наступило напряжение, а не навязываться.

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