Афродизиак! Единственные женские духи, которые покорят любого

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Названы самые популярные ароматы.

Психологи уверены, что женские духи способны привлечь особое внимание мужчин. По их мнению, некоторые ароматы могут буквально загипнотизировать представителей сильного пола.

Журналисты издания Irish Mirror провели опрос и выяснили, что самыми привлекательными женскими духами мужчины назвали цветочные (80% опрошенных). Этот запах сравнили даже с афродизиаком.

Второе место заняли сладкие запахи, в числе которых — сахарная вата и шоколад.

Третье место отдали фруктовым композициям.

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