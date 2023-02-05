Указ уже готов: россияне с детьми получат по 200 тысяч рублей от властей – выплаты с февраля

Стало известно об инициативе руководства Рязанской области, благодаря которой россияне с детьми теперь имеют возможность получить 200 тысяч рублей. Речь, конечно же, о многодетных семьях.

В Рязанской области намерены давать компенсацию тем, кто отказывается от получения земельного участка.

Ожидается, что подобная мера поможет снизить финансовую нагрузку для тех многодетных семей, которые, например, взяли жилье в ипотеку.

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