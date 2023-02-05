В конце недели ждите непоправимое: аналитики предрекли рублю обвал – названа судьбоносная дата

Финансовые аналитики спрогнозировали, как будет вести себя рубль на торгах на предстоящей неделе - с 6 по 10 февраля.

По их мнению, к концу недели позиции национальной валюты заметно ослабнут, будет преодолен психологический рубеж. Чему поспособствуют несколько факторов.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что доллар подскочит до 71,50 рубля, евро достигнет отметки 77,70 рубля, а юань поднимется до 10,65 рубля.

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