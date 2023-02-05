В России взвинтили цены за отопление - названы три причины

В России после Нового года подорожали коммунальные услуги. Многие граждане нашей страны жалуются, что за отопление им приходится платить чуть ли не в два раза больше.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук считает, что всему виной - махинации коммунальщиков. Представители ЖКХ часто делают ошибки в квитанциях.

«Законных факторов для повышения стоимости услуг всего три - холода, перерасчеты за прошлый год и декабрьская индексация тарифов, - заявил эксперт «Известиям». - И все они могли сыграть свою роль одновременно, дав такой результат».

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