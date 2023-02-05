Деньги магнитом потекут в ваш дом! Как сделать ритуал на привлечение денег: ночью положите кошелек

Астролог Юлия Урусэль рассказала своим подписчикам, как провести финансовый ритуал в полнолуние. Оно случится после 21.30 по Москве.

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В ночь на 7 февраля или поздно вечером, когда выйдет Луна, необходимо положить кошелек, наполненный по максимуму деньгами, включая доллары и евро (если есть) на подоконник. Желательно с юго-восточной стороны, где проходит денежная энергия. Или на любой другой стороне.

Чеки, карты, амулеты, все остальное из кошелька надо вытащить на время ритуала. Нужно мысленно проговорить, чтобы эти деньги открыли дорогу своим сородичам к вам в гости на постоянную основу. «Пусть они как магнитом идут со всех источников к вам», – сказала Урусэль.

Далее нужно сказать такие слова: «Деньги приходят, деньги растут, деньги дорогу в кошелек мой найдут! И деньги иностранные, доллары и евро приходите и друзей своих приводите. Да будет так! Отныне и вовеки!» Повторить 3 раза. Астролог пообещала, что богатство придет в дом как магнит.

Утром кошелек убрать в привычное место с подоконника.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».